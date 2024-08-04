Сегодня, 11:19
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Впечатления от него самые наилучшие. Человек очень органично вписался в состав «Зенита» и демонстрирует действительно высокий уровень технического оснащения, индивидуальных качеств, культуры паса и результативности. Максим на старте чемпионата явно стал одним из лидеров команды», — сказал Газзаев «СЭ».
Также Газзаев считает, что Глушенков заслужил вызов в сборную России.
«В ситуации с невызовом Глушенкова в сборную все доходит уже до смешного. Ну как можно не вызывать такого игрока в состав национальной сборной?» — добавил Газзаев.
25-летний футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.
Денис Сафронов