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Газзаев: «ЦСКА занимает то место, на которое наиграл. Таблица — зеркало чемпионата»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что ЦСКА занимает то место в РПЛ, на которое наиграл.

«Безусловно, все ожидали результата лучше. Все-таки ЦСКА с учетом традиций, истории и амбиций должен всегда претендовать на самые высокие места. Будем надеяться, что во втором круге результаты будут лучше, и команда займет более высокое место в таблице. Что касается промежуточного результата, то каждый клуб располагается на той строчке, на которую наиграл. Таблица — зеркало чемпионата. Образовалась группа лидеров из шести команд, которые и будут бороться за призовые места. «Ростов», «Рубин» и «Акрон» крепко обосновались в середине, а остальные будут пытаться избежать вылета», — сказал Газзаев «ВсеПроСпорт».

8 декабря столичный клуб обыграл на выезде «Факел» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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