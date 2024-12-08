Газзаев: «ЦСКА занимает то место, на которое наиграл. Таблица — зеркало чемпионата»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что ЦСКА занимает то место в РПЛ, на которое наиграл.

«Безусловно, все ожидали результата лучше. Все-таки ЦСКА с учетом традиций, истории и амбиций должен всегда претендовать на самые высокие места. Будем надеяться, что во втором круге результаты будут лучше, и команда займет более высокое место в таблице. Что касается промежуточного результата, то каждый клуб располагается на той строчке, на которую наиграл. Таблица — зеркало чемпионата. Образовалась группа лидеров из шести команд, которые и будут бороться за призовые места. «Ростов», «Рубин» и «Акрон» крепко обосновались в середине, а остальные будут пытаться избежать вылета», — сказал Газзаев «ВсеПроСпорт».

8 декабря столичный клуб обыграл на выезде «Факел» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице.