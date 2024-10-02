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Сегодня, 18:01

Газзаев опроверг информацию о намерении баллотироваться на пост президента РФС: «Чистая глупость, полный бред!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о намерении баллотироваться на пост президента РФС.

«Это чистая глупость, полный бред! Видимо, кто-то попытался хайпануть. Разве так можно? Я даже и не думал о том, чтобы избираться на пост президента РФС, ни в какой перспективе. Текущее руководство футбольной федерации во главе с Александром Дюковым прекрасно работает в сложных условиях изоляции», — сказал Газзаев «СЭ».

В среду журналист Иван Карпов сообщил, что Газзаев и Дмитрий Булыкин намерены выставить свои кандидатуры на выборах президента РФС.

Выборы на пост главы РФС пройдут в 2025 году. Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок.

Футбол
РПЛ
РФС
Валерий Газзаев

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