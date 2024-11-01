Гладилин: «Локомотив» не будет участвовать в чемпионской гонке»

Бывший полузащитник «Локомотива» Валерий Гладилин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«За титул будут бороться «Зенит» и «Краснодар», у них хорошие скамейки запасных и уже опытные футболисты в обоймах. У «Локомотива» такого запаса мощностей нет, ребята еще молодые. Да, у «Локомотива» есть футбольный голод, но они максимум смогут взять третье место», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

После 13 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого в активе 33 очка. «Зенит» — второй (30 очков).