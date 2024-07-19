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Сегодня, 15:13

Гладилин: «5-6 команд будут конкурировать с «Зенитом», в котором нет ничего сверхъестественного»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что несколько клубов смогут конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.

«Команд 5-6 могут спокойно составить конкуренцию «Зениту». Там нет суперзвезд, просто есть стабильный состав и поставленная работа. Так что, в «Зените» нет ничего сверхъестественного», — цитирует Гладилина Vprognoze.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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