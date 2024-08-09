Гладилин: «Ахмат» сделает все, чтобы добиться результата в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым придется непросто в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Конечно, «Спартаку» будет с «Ахматом» сложнее, чем с «Динамо» и «Крыльями Советов». Если брать матч с «Динамо», то у команд была ротация состава. «Ахмат» — серьезная команда. Они не очень удачно начали чемпионат, со «Спартаком» они будут играть строго на результат. У красно-белых не будет легкой прогулки, несмотря на то, что сейчас ребята на подъеме. Не думаю, что «Ахмат» будет играть в активный футбол, но сделает все, чтобы добиться результата», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве.