Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:27

Гладилин: «Ахмат» сделает все, чтобы добиться результата в матче со «Спартаком»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым придется непросто в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Конечно, «Спартаку» будет с «Ахматом» сложнее, чем с «Динамо» и «Крыльями Советов». Если брать матч с «Динамо», то у команд была ротация состава. «Ахмат» — серьезная команда. Они не очень удачно начали чемпионат, со «Спартаком» они будут играть строго на результат. У красно-белых не будет легкой прогулки, несмотря на то, что сейчас ребята на подъеме. Не думаю, что «Ахмат» будет играть в активный футбол, но сделает все, чтобы добиться результата», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве.

Источник: «Газета.ru»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Тайвань будет судиться с IBA, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши Юйтин
Четыре россиянина вошли в топ-10 вратарей НХЛ
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Сутормину

«Ростов» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ