Гладилин: «Если «Барселона» хочет купить Бонгонду, то его нужно срочно продавать»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к форварду красно-белых Тео Бонгонде.

«Если это правда, то его нужно срочно продавать. Ну когда еще футболист из «Спартака» может перейти в «Барселону»? Наверняка Бонгонда не откажется от такого предложения, да и «Спартак» может хорошо заработать в теории на этом трансфере.

Я уверен, что если эту сделку реально провернуть, то Бонгонда нужно продавать. Это был бы не просто удачный трансфер, но и дополнительная реклама для «Спартака» на международной арене», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.