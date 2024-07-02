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Сегодня, 12:43

Гладилин: «Если «Барселона» хочет купить Бонгонду, то его нужно срочно продавать»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к форварду красно-белых Тео Бонгонде.

«Если это правда, то его нужно срочно продавать. Ну когда еще футболист из «Спартака» может перейти в «Барселону»? Наверняка Бонгонда не откажется от такого предложения, да и «Спартак» может хорошо заработать в теории на этом трансфере.

Я уверен, что если эту сделку реально провернуть, то Бонгонда нужно продавать. Это был бы не просто удачный трансфер, но и дополнительная реклама для «Спартака» на международной арене», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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