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Сегодня, 08:48

Гладилин: «Вряд ли «Динамо» поборется за чемпионство»

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Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин поделился эмоциями от выступления команды Марцела Лички в нынешнем сезоне.

«Пока игра «Динамо» неубедительна. Результат мог быть получше. Видимо, идет поиск вариантов. Состав команды позволяет играть лучше. В прошлом году они упустили чемпионство, а в этом году из лидирующей обоймы они уже выпадают. Вряд ли «Динамо» поборется за чемпионство — это меня расстраивает», — заявил Гладилин Legalbet.

После 14 туров РПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 27 очками.

Источник: Legalbet.ru
ФК Динамо (Москва)

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