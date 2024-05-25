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Сегодня, 02:53

Гладилин: «Если «Динамо» не станет чемпионом, значит, они не готовы к чемпионству»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодару» не надо собираться, это хорошая команда. Они будут мотивированы, они могут стать чемпионами в случае победы и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом». У «Краснодара» также есть реальные шансы. Он будет играть в полную силу, и «Динамо» надо проявить свои лучшие качества. У москвичей все в руках: побеждайте, играйте вничью, и вы — чемпионы. Если они этого не сделают, значит, они не готовы к чемпионству. А для «Краснодара» многое также будет зависеть от исхода матча «Зенита» и «Ростова», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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