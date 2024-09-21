Гладилин: «Николсон пригодится «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что форвард Шамар Николсон принесет красно-белым пользу.

«Конечно, Николсон еще пригодится красно-белым. Он начал набирать кондиции, получил уверенность, но такие игроки нуждаются в поддержке тренера. Тогда он начнет забивать, потому что у него хорошие данные. Парень крепкий. Для центрального нападающего у него все есть. У Николсона было два момента, один он реализовал. Играл активно», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт 27-летнего ямайца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

В это воскресенье, 22 сентября, «Спартак» в 9-м туре РПЛ сыграет против «Динамо». Начало игры — 16:30 по московскому времени.