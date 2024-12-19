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Сегодня, 07:08

Гладилин: «Весной «Зенит» будет играть в совершенно другой футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«В чем причина спада «Зенита» в конце года? Думаю, дело в том, что игроки пересытились победами. Для многих из них чемпионат потерял интерес, поскольку теперь нет еврокубков. Когда ты проигрываешь дома «Крыльям Советов» и «Акрону», то это проблема не мотивации. Ведь тогда теоретически можно включиться и сделать результат. А они этого просто не могут сделать. Значит, что команда просто не готова. «Зенит» ждет встряска. Весной они будут играть в совершенно другой футбол. Там опытные руководители, они знают свою работу. Но зато «Зенит» создал интригу в чемпионате. Целых пять команд сейчас ведут борьбу за золотые медали», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
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