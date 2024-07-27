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Сегодня, 00:41

Гладилин: «Даже в случае поражения от «Химок» проблем у Станковича не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у главного тренера Деяна Станковича не будет проблем даже в случае поражения от «Химок» во 2-м туре РПЛ.

«Станковича есть задача, есть контракт. У него никаких проблем не будет. Даже в случае проигрыша проблем у Станковича не будет. Это начало чемпионата, так что вся борьба впереди», — цитирует Vprognoze.ru Гладилина.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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