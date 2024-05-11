Гладилин: «Спартак» будет играть в полную силу с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России.

«Тяжелый матч будет для «Краснодара», им никак нельзя терять очки сейчас, ведь сейчас любая потеря очков может вывести их из гонки за чемпионство. Поэтому «Краснодар» будет очень сильно мотивирован, в этом плане они настроятся серьезнее, чем «Спартак». Но красно-белые будут биться за престиж клуба и отдавать игру не станут.

Стоит ли поберечь силы ради матча в Кубке? Пусть и в Калининграде предстоит сыграть уже четырнадцатого числа, но не думаю, что «Спартак» будет беречь силы. В команде собрано большое количество профессиональных футболистов, которые способны заменять друг друга. «Спартак» будет играть в полную силу. Допускаю только минимальную ротацию и большое количество замен в игре с «Краснодаром», но не более», – цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу, 11 мая. Начало встречи – 16.30 по московскому времени.