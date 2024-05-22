Гладилин: «Бабич может стать лидером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что ему трудно выделить лучшего защитника сезона.

«Все три кандидата достойны звания лучшего защитника сезона. Одного футболиста выделить сложно. У нас нестабильный чемпионат, нет явной команды лидера. Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

На награду лучший защитник сезона в РПЛ претендуют Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).