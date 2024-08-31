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Сегодня, 07:40

Гладилин: «Если игрок переходит в сильный клуб, то осуждать его не нужно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Никакого предательства нет, прежде всего потому, что он не является воспитанником «Спартака», не коренной спартаковец, вот у Артема Дзюбы была другая история, он все-таки был в академии «Спартака». Но здесь другое дело, если игрок переходит в сильный клуб, который ставит задачи выигрывать, то осуждать его не нужно. Получится или нет — другой вопрос», — цитирует ТАСС Гладилина.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена
Источник: ТАСС
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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