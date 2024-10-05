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Сегодня, 06:36

Гладилин: «Если у Глушакова силенки еще есть, то можно поиграть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из «Химок» в медиалигу.

«Глушаков уже на завершающей стадии карьеры. Если силенки еще есть, то можно поиграть. По пути Медиалиги же пошли многие, например, Дмитрий Тарасов. Это хорошая тема. Думаю, Глушаков сделает себе такой переход к дальнейшей тренерской деятельности.

Глушаков уже в возрасте и должен был понимать, что под него в «Химках» никто команду строить не стал бы. Ему надо было подстраиваться под условия, которые есть. Он должен был быть играющим тренером. Нормально, что он перешел в медиалигу, ему надо зарабатывать деньги, у него семья. Это интересная лига, болельщики на нее ходят, деньги платятся.
Глушаков не один такой, многие футболисты-личности уходили из команд громко. Переходы амбициозных ребят всегда связаны со скандалами. В этом нет ничего такого. Журналистам не надо просто на этом заострять внимание», – цитирует Legalbet Гладилина.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол

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