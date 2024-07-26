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Сегодня, 02:13

Гладилин: «Если Барко будет делать результат, 14 миллионов евро за него — это нормальная цена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал переход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых.

«В «Спартаке» были футболисты дороже Барко. Вспомните Тиля, за Угальде тоже заплатили 13 миллионов евро. Если Барко будет делать результат, 14 миллионов евро за него — это нормальная цена. Потом продадут. Тепер можно со Станковича спрашивать за результат. Все равно первый круг — это будет становление команды. Барко — хорошее приобретение», — цитиурет «РБ Спорт» Гладилина.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко. Второй по стоимости трансфер «Спартака» — дороже только Тил! Что нужно знать о Барко
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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