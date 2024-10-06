Гладилин: «Спартак» доказал, что является претендентом на чемпионство»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Ростов» сразу показал, что приехал в Москву играть в футбол. Команда не закрывалась, она старалась взять очки. Но вот так получилось... «Спартаку» проще играть, когда соперник старается идти в атаку, а не сидит в обороне. Сегодня команда доказала, что она является претендентом на чемпионство. Впереди еще долгий отрезок, вполне может все измениться в пользу «Спартака». Сегодня еще играл «Зенит» с «Оренбургом», если сравнивать два этих матча, то «Спартак» смотрелся лучше.

Что касается Карпина, то я не хочу говорить о его будущем в «Ростове», пусть этим занимается руководство клуба», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.