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Сегодня, 04:06

Гладилин: «Спартак» доказал, что является претендентом на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Ростов» сразу показал, что приехал в Москву играть в футбол. Команда не закрывалась, она старалась взять очки. Но вот так получилось... «Спартаку» проще играть, когда соперник старается идти в атаку, а не сидит в обороне. Сегодня команда доказала, что она является претендентом на чемпионство. Впереди еще долгий отрезок, вполне может все измениться в пользу «Спартака». Сегодня еще играл «Зенит» с «Оренбургом», если сравнивать два этих матча, то «Спартак» смотрелся лучше.

Что касается Карпина, то я не хочу говорить о его будущем в «Ростове», пусть этим занимается руководство клуба», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 12 очками занимает 9-е место. Команда Валерия Карпина не забила в четвертом матче РПЛ подряд.

 
Шамар Николсон празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Спартак» возвращает себе уверенность — теперь разгромил «Ростов». Но счет не по игре
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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