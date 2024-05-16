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Сегодня, 07:42

Гладилин: «Спартак» был сильнее «Балтики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал вылет красно-белых из FONBET Кубка России и первое поражение при Владимире Слишковиче.

«Везение закончилось. Но везение граничит с исполнительским мастерством футболистов. Фарт был больше на стороне «Балтики», потому что вратарь сыграл удачно, не позволив сопернику реализовать множество моментов. Спартаковцы спешили в завершающей стадии, а моментов было только во втором тайме штук пять минимум. Так что именно «Спартак» должен был продолжать борьбу за кубок дальше. Но этого не произошло, хотя москвичи были сильнее. Но «Балтика» играла вторым номером, на результат. Тактика Игнашевича была правильной. Его игроки навязывали много борьбы, действовали от обороны», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. В FONBET Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, в котором уступили «Балтике» (0:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005637872_gladilin_esli_u_spartaka_est_na_karandashe_kakie-to_neproverennyie_temnyie_loshadki_pust_ostaetsya_slishkovich
Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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