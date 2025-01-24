Гладилин: «Шансов в «Спартаке» у Селихова не было»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход из московского клуба голкипера Александра Селихова.

«Шансов в «Спартаке» у него не было. Максименко сейчас в расцвете сил, он сильнее. А сидеть в запасе Селихову уже нет резона. Он в таком возрасте, что надо или быть основным вратарем, или завершать карьеру. Я считаю, что решение правильно. Ему надо играть, а завершать запасным голкипером — это неправильно», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».