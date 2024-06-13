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Сегодня, 03:25

Гладилин: «Слишкович справится с работой в «Химках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера «Химок».

«Слишковичу хватит знаний об РПЛ, чтобы добиться успеха с «Химками». Он уже прошел проверку «Спартаком», где собраны более сильные футболисты. Слишкович не проиграл ни одного матча в чемпионате с красно-белыми. Он разбирается в российском футболе, умеет перестраивать игру команды. Слишкович справится с работой в «Химках», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

При Слишковиче «Спартак» одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-slishkovich-spravitsya-s-rabotoj-v-himkah-on-proshel-proverku-spartakom/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Владимир Слишкович
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