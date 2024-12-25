Гладилин: «Максименко — номер один в России»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможному переходе Ильи Помазуна в «Спартак» на замену Александру Селихову.

— Это другой вариант, — цитирует «ВсеПроСпорт» Гладилина. — Уходит один сильный вратарь, приходит другой. То, что под основным вратарем будет резервный голкипер хорошего класса — это хорошо. В команде должно быть два сильных вратаря.

— Помазун способен вытеснить из состава Максименко?

— Пока нет. Максименко сейчас номер один у нас в стране.