Сегодня, 03:55
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможному переходе Ильи Помазуна в «Спартак» на замену Александру Селихову.
— Это другой вариант, — цитирует «ВсеПроСпорт» Гладилина. — Уходит один сильный вратарь, приходит другой. То, что под основным вратарем будет резервный голкипер хорошего класса — это хорошо. В команде должно быть два сильных вратаря.
— Помазун способен вытеснить из состава Максименко?
— Пока нет. Максименко сейчас номер один у нас в стране.