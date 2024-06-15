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Сегодня, 07:23

Гладилин: «Бакаев — это уже пройденный этап для «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное возвращение в Зелимхана Бакаева в клуб.

«Мне кажется, что все новости про переход Бакаева в «Спартак» — это слухи. Исполнители, которые есть в составе «Спартака» на сегодня, ни чуть не слабее Зелимхана. Тем более тут ещё вопрос, как болельщики бы приняли Бакаева после его перехода в «Зенит».

На флангах атаки у «Спартака» достаточно качественных игроков, которые, на мой взгляд, даже сильнее того Зелимхана времен «Спартака». Тем более еще не до конца решен вопрос с Промесом. Неизвестно в каком физическом состоянии Бакаев на данный момент, что он делал в Эмиратах. Думаю, Зелимхан — это уже пройденный этап для «Спартака», — цитирует Legalbet Гладилина.

В сезоне-2023/24 Бакаев выступал за клуб ОАЭ «Аль-Вахда», в котором провёл 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-bakaev-projdennij-etap-dlya-spartaka/
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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