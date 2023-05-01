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Сегодня, 19:31

Валерий Гладилин: «Назначение Евсеева — мудрое решение «Факела»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение экс-футболиста Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Клубу это пойдет на пользу. Вадим уже давно созрел как специалист — у него есть опыт и достаточные знания для работы в клубе РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина. — Евсеев — очень амбициозный, «Факелу» именно такой специалист и нужен. Вадик умеет и зажечь команду, и настроить ее. «Факелу» предстоит борьба за выживание. Возможно, команда попадет в стыки. Характер и знания Евсеева могут помочь команде в оставшихся турах. Думаю, что в раздевалке «Факела» его хорошо примут. Думаю, что это мудрое решение воронежского клуба».

«Факел» (21 очко) находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. От 12-го места, которое дает право остаться в турнире на следующий сезон, команду отделяет 4 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Вадим Евсеев
ФК Факел (Воронеж)
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