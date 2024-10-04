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Сегодня, 09:53

Гладилин — об отставке Деограсии: «Когда нет результата принимается решение об увольнении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартак» Валерий Гладилин назвал причину отставки Давида Деограсии из «Оренбурга».

«Я не знаю до конца. Еще весь сезон впереди, но раз в него уже не верят руководители, значит это их решение. Что там произошло, по каким обстоятельствам это произошло нельзя сказать. Пару игр выиграют и все исправится. Когда нет результата принимается решение об увольнении, это нормальный процесс», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 10 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия

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