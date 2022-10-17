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Сегодня, 21:11

Валерий Гладилин объяснил слова Федотова про Абаскаля эмоциональным напряжением

Виктория Кравченко

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о словах главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по поводу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Слова Федотова про Абаскаля? Это эмоции. Абаскаль еще молодой специалист, мог бы и сам играть. Молодой, эмоциональный, у него это естественный порыв. У него, наверное, впервые в жизни такое дерби. Не сдержал нервишки — можно простить парню. Наберется опыта, это придет. Федотов — тоже не сказать, что старый. Для него это первый год с такой командой, как ЦСКА, и тоже нервишки пошаливали. Это нормальный процесс, иногда и более именитые тренеры не выдерживают напряжения», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/17/18813577.shtml
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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