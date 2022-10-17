Валерий Гладилин объяснил слова Федотова про Абаскаля эмоциональным напряжением

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о словах главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по поводу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Слова Федотова про Абаскаля? Это эмоции. Абаскаль еще молодой специалист, мог бы и сам играть. Молодой, эмоциональный, у него это естественный порыв. У него, наверное, впервые в жизни такое дерби. Не сдержал нервишки — можно простить парню. Наберется опыта, это придет. Федотов — тоже не сказать, что старый. Для него это первый год с такой командой, как ЦСКА, и тоже нервишки пошаливали. Это нормальный процесс, иногда и более именитые тренеры не выдерживают напряжения», — сказал Гладилин «Газете.Ru».