Гладилин — о дерби: «Ничья устроила обе команды»

Бывший тренер и игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру красно-белых в матче перенесенного 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Команды знали друг друга очень хорошо, поэтому тут чем-то удивить было сложно.

Они играли на результат, а когда такая игра, то открытый и зрелищный футбол не получается. Ни одна команда не хотела проиграть и потерять шанс на борьбу за медали. Ничейный вариант в этой игре устроил оба клуба. Я не считаю, что игроки не хотели победить, просто все играли на результат», — сказал Гладилин «СЭ».

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 0:0. Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года.

Александр Абустин