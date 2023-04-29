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Гладилин: «Если «Спартак» выложится с «Ростовом», то добьется положительного результата»

Гладилин оценил шансы «Спартака» в матче с «Ростовом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых в матче с «Ростовом».

«Очень сложно сказать, кто сегодня выиграет. У «Спартака» есть мотивация после победы над «Краснодаром». Вернулись в строй два лидера — Промес и Джикия. Второй тайм с «Краснодаром» внушает оптимизм. Если «Спартак» выложится с «Ростовом», то добьется положительного результата. «Ростов» уже освоился в роли лидеров. Тренерский состав очень опытный, в отличие от «Спартака». Штаб Карпина имеет большой опыт, как в таких матчах играть, побеждать. Будет равная игра, но «Ростов» устраивает ничья», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 красно-белые занимают третье место с 48 очками, ростовчане идут на второй строчке с 49 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-esli-spartak-vy-lozhitsya-s-rostovom-to-dob-etsya-polozhitel-nogo-rezul-tata/
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