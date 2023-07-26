Гладилин: «Конечно, «Спартаку» нужно бороться за Санчеса»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход защитника Давинсона Санчеса в московский клуб.

«Конечно! «Спартаку» нужно бороться за этого игрока, он очень сильный защитник, если получится, будет хорошо. Здесь не все в руках спартаковцев, но приложить надо максимум усилий. Если у парня есть желание, то конечно, он усилит команду и это тот игрок, который нужен «Спартаку», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

Ранее издание The Guardian сообщило, что АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.