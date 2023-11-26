Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:16

Гладилин назвал убедительной победу «Спартака» над «Балтикой»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Победа убедительная. «Спартак» вышел с боевым настроем на победу. Первый тайм провел активно, борясь за каждый мяч и во втором не расслабился. В матче вышли на первый план бойцовские качества, характер и функциональная подготовка», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды Сергея Игнашевича 5 матчей без побед.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»
Средства ПВО России уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное
В США заявили о бесполезности западных танков для ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Сафонов не смог продолжить игру с «Уралом», вратаря «Краснодара» заменили после перерыва
«Урал» и «Краснодар» обменялись голами, Сафонова заменили. Live
Севикян — один из лучших поставщиков футбольной красоты в РПЛ. И главный кандидат на отъезд в Европу?
«Урал» — «Краснодар»: видео голов
В «Оренбурге» раскритиковали работу Любимова в матче с «Ахматом»
«Урал» — «Краснодар»: Эмерсон сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Ангбан признался, что в «Сочи» есть паника по поводу последнего места в РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет