Гладилин назвал убедительной победу «Спартака» над «Балтикой»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Победа убедительная. «Спартак» вышел с боевым настроем на победу. Первый тайм провел активно, борясь за каждый мяч и во втором не расслабился. В матче вышли на первый план бойцовские качества, характер и функциональная подготовка», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды Сергея Игнашевича 5 матчей без побед.