Гладилин: «Барко должен стать лидером, чтобы заменить Промеса»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре «СЭ» поделился мнением, сможет ли новичок красно-белых Эсекьель Барко заменить нападающего Квинси Промеса в составе московской команды.

«Прежде всего, это разные игроки. Барко — игрок средней линии, но атакующая функция есть. Сложно сказать. Промес уже освоился, он был ведущим игроком и стал лидером. Сможет ли лидером стать Барко — сложно сказать. Не все здесь зависит от мастерства, нужно еще проявлять характер и должны быть лидерские качества. Пока мы не знаем есть ли эти качества у него или нет», — сказал Гладилин «СЭ».

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано на три года.

Александр Абустин