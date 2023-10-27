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РПЛ

27 октября, 19:58

Гладилин: «Происходящее в «Спартаке» — проблемы Абаскаля и тех, кто его назначил»

Гладилин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Факелом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

«Любые волнения внутри коллектива отрицательно сказываются на игре команды. Прежде всего стоит отметить, что Джикия и Соболев — основные игроки команды, лидеры. Абаскаль отвечает за результат, а значит, никогда не будет действовать себе во вред, оставляя того или иного игрока на скамейке запасных. Происходящее в «Спартаке» — проблемы Абаскаля и тех, кто его назначил. Что касается отстранения Соболева от тренировок, то тут нет золотой середины: у всех есть контракты, а значит, четко прописаны санкции и штрафы. Если конфликт за рамками трудовых отношений, то тут ситуация другая: личные разногласия решаются либо путем продажи игроков, либо отставкой тренера — другого пути нет! Не верю, что кто-то из игроков желает слить тренера! Не стоит искать жареного!» — приводит слова Гладилина RT.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222837-gladilin-spartak-problemy-abaskal
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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