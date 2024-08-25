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Сегодня, 06:19

Гладилин: «Зенит» понял, что «Спартак» находится на правильном пути»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат встречи 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Матч получился интересным, но я все же занесу в актив этот результат именно «Спартаку». Команда хорошо себя проявила. Конечно, на картину игры могло повлиять удаление, но и без него «Спартак» показал, что способен бороться за чемпионские медали. «Зенит» сегодня понял, что «Спартак» находится на правильном пути. Важно, что «Спартак» старался играть в свою игру в Санкт-Петербурге, я такого давно не помню», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует с 14 баллами.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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