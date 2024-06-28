Гладилин: «Если Соболев хочет играть за «Зенит», то от него стоит избавляться»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слухи о том, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«В «Зените» есть Кассьерра и Сергеев, поэтому я не сильно верю, что они так сильно хотят подписать Соболева. Но если это правда, что предлагают 20 миллионов евро и что Александр стал токсичным на тренировках из-за этого, то его стоит продать. Зачем держать в «Спартаке» футболиста, который хочет играть за «Зенит»? А на вырученные деньги можно купить качественного форварда, который хочет выступать в «Спартаке», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По информации «СЭ», московский клуб готов отпустить Соболева за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.