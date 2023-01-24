Валерий Гладилин считает, что Глушаков нужен «Нижнему Новгороду»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».
«Глушаков нужен «Нижнему Новгороду». Денис — профессионал, опытный игрок. Горлов поступает правильно, приглашая Глушакова. У «НН» есть задача остаться в РПЛ, а борьба внизу будет очень серьезная. Глушаков еще в хорошей форме. На месте Горлова я бы тоже взял Дениса в «НН», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».
Ранее экс-игрок «Химок» Глушаков присоединился на зимнем сборе к «Нижнему Новгороду».
В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В январе этого года стороны расторгли контракт.