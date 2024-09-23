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Сегодня, 07:18

Гладилин: «Угальде и Тюкавин — примерно одного уровня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин сравнил форварда красно-белых Манфреда Угальде и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Кто сильнее из них? Они примерно одного уровня. Ребята похожи по стилю игры и по своим габаритам. Они оба очень хорошие нападающие. Но сегодня опаснее и продуктивнее был Тюкавин, это точно. Он сумел принести своей команде ничью, чем и заслужил приз лучшему игроку матча», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

В воскресенье, 22 сентября, «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче 9-го тура РПЛ. Угальде забил один гол, а Тюкавин оформил дубль.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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