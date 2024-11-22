Гладилин: «У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин сравнил составы красно-белых и «Зенита».

«Не сказал бы, что какая-то линия в «Спартаке» была слабой. Все линии ровные. Конечно, сильный игрок никогда не помешает, но нет смысла покупать тех, кто не сильнее нынешних футболистов. Сейчас команда полностью укомплектована. Слабых позиций в «Спартаке» нет.

Сейчас и у «Зенита» есть проблемы. Не сказать, что они сильнее всех по составу. Шесть команд примерно одного класса — четыре московских, краснодарская и «Зенит». У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыграны. Как только «Спартак» определится с костяком, то все восстановится», — цитирует Legalbet Гладилина.

«Зенит» с 36 очками после 15 туров занимает 2-е место в РПЛ. «Спартак» располагается на 5-й строчке, набрав 28 очков.