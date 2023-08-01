Гладилин: «Матч ЦСКА с «Ахматом» получился очень эмоциональным и интересным по накалу»

Сегодня, 15:03
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выбрал наиболее захватывающую встречу второго тура РПЛ.
«Во втором туре не было проходных матчей. Сложно выделить какой-то один из них. Если только встречу ЦСКА с «Ахматом». Она получилась очень эмоциональной и в то же время интересной по накалу», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.
ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счетом 3:2 Все пять голов были забиты с пенальти. Также в матче два игрока хозяев и один гостей получили красные карточки.