Гладилин: «Матч ЦСКА с «Ахматом» получился очень эмоциональным и интересным по накалу»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин выбрал наиболее захватывающую встречу второго тура РПЛ.

«Во втором туре не было проходных матчей. Сложно выделить какой-то один из них. Если только встречу ЦСКА с «Ахматом». Она получилась очень эмоциональной и в то же время интересной по накалу», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде со счетом 3:2 Все пять голов были забиты с пенальти. Также в матче два игрока хозяев и один гостей получили красные карточки.