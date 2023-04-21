Гладилин: «Сложно сказать, какой будет итоговая тройка РПЛ»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о борьбе за призовые места в РПЛ.

«Сложно сказать, какой будет итоговая тройка. Плотность очень большая, и будут у этих команд матчи между собой. Кто наберет больше очков, тот и займет призовое место. Все три команды примерно в одинаковых условиях. Чуть больше шансов у «Ростова», у них запас очков больше, но это не гарантия. Так что, если будут какие-то проблемы у них, то и «Спартак», и ЦСКА могут догнать и обойти», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» — на втором месте (46 очков). Замыкает тройку «Спартак» (45 очков).