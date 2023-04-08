Гладилин: «Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, получится напряженный матч»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«Будет очень напряженная игра. «Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. Результат дерби может быть любым. Может быть ничья, а может кто-то выиграет. Кто лучше реализует свои моменты, тот и выиграет. Силы двух команд равны. Я бы не стал называть последние результаты «Динамо» и «Спартака» спадом. Просто у них неудачная полоса», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч между командами состоится сегодня, 8 апреля, начало — 19.30 мск.