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15 августа, 23:26

Гладилин — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Может, он специально так делает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о приглашении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на заседание КДК РФС из-за скандала с журналистом.

«Это этический момент. Дзюба — взрослый человек, уже давно сформировался. У него было и видео, более мощные, [чем скандал с журналистом], так что для него вызов в КДК — не очень серьезное мероприятие. Может, он специально так делает. Сложно понять его психологию, что он там хочет в этом вопросе. Он взрослый человек, советовать ему нет смысла», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Дзюба пропускал игру 4-го тура РПЛ «Локомотива» с «Крыльями» из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После встречи один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24. Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Источник: Газета.Ru
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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