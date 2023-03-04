0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Гладилин — о незащитанном голе Соболева: «Не было там судейской ошибки»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судействе в матче 18-го тура против «Урала» (2:2).

«Не было там судейской ошибки. Может, не было чистого столкновения, по телевизору не было видно. Но Мартинс подталкивал соперника, и игрок столкнулся со своим вратарем. Спартаковец вел борьбу и немножко его подтолкнул. В общем, заострять внимание на этом вопросе не нужно. Никакой предвзятости не было, я бы не стал обижаться на то, что кто-то ошибся», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/04/19888159.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
60
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
NYT заявила о шатком положении украинских солдат в Артемовске
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Семак: «Я привык к тому, что работа главного тренера — непростая»
Семак о дебюте Ренана за «Зенит»: «Видны его сильные качества»
Шмаров: «Это 100% ошибка Мешкова, но уровень судейства в РПЛ изменить невозможно»
Семак: «Мы подумаем, кто будет дальше бить пенальти, Кузяев или кто-то другой»
Семак: «Надеюсь, что Клаудиньо начнет тренироваться на следующей неделе»
«Спартак» не дал Гончаренко установить тренерский рекорд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко: «Зачем «Спартак» купил Дуарте?!»

Червиченко — о голе Соболева: «Когда Иванов не фиксирует фол Игнатова на Тикнизяне, всех все устраивает?»