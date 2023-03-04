Гладилин — о незащитанном голе Соболева: «Не было там судейской ошибки»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судействе в матче 18-го тура против «Урала» (2:2).

«Не было там судейской ошибки. Может, не было чистого столкновения, по телевизору не было видно. Но Мартинс подталкивал соперника, и игрок столкнулся со своим вратарем. Спартаковец вел борьбу и немножко его подтолкнул. В общем, заострять внимание на этом вопросе не нужно. Никакой предвзятости не было, я бы не стал обижаться на то, что кто-то ошибся», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.