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Сегодня, 18:32

Валерий Гладилин: «УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо до конца разобраться с УЕФА и узнать, что они могут нам предложить. Если это все надолго, надо уходить в Азию. Нужно узнать, можно ли будет вернуться в Европу спустя небольшое время. Это все политика. Не думаю, что УЕФА не хочет нас видеть. Европа полностью находится под влиянием политических сил. Россия — это футбольная страна, которая может усилить как Европу, так и Азию. УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках, а Азия приобретет. РФС даст новый импульс азиатскому футболу», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-uefa-obedneet-esli-rfs-perejdet-v-aziyu/
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