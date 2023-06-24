Гладилин: «Абаскаль приехал в Россию, чтобы сделать себе имя на «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль приехал в Россию, чтобы сделать себе имя.

«Сомневаюсь, что «Спартак» при Абаскале будет развиваться. Он не поставил яркую игру команде, были провалы. У «Спартака» нет стабильной игры, чтобы бороться за чемпионство. Вряд ли ему удастся за месяц до начала чемпионата поставить игру. Абаскаль приехал сюда получать опыт. Так было и с Доменико Тедеско, который набрался опыта в «Спартаке» и пошёл дальше. Так будет и с Абаскалем, который набивает здесь шишки. Он приехал в Россию, чтобы сделать себе имя на «Спартаке». И он уже его на «Спартаке» сделал. Нельзя говорить, хороший Абаскаль или нет, потому что это формулировки для девочек», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В прошедшем сезоне «Спартак» набрал 54 очка в РПЛ и финишировал на третьем месте в турнирной таблице.