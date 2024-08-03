Карпин — о разгромном поражении от «Зенита»: «Очень много позитива в игре «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что ему нравилась игра команды в матче против «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

«Позитивное в игре «Ростова»? Очень много позитива. Мне все нравилось в игре: выход из обороны, удержание мяча. Все, что касается игры до последних 25 метров от штрафной», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».