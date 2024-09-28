Карпин — о матче с «Акроном»: «В перерыве нужно было поменять всех 11 игроков вместе с тренером»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин категорично прокомментировал поражение своей команды в матче с «Акроном» (0:2) в 10-м туре чемпионата страны.

Голы в прошедшей встрече забили Жилсон Беншимол и Артем Дзюба.

«Сегодня была, наверное, худшая игра «Ростова» за последние два года... В перерыве надо было поменять всех 11 игроков. И тренера тоже», — цитирует Карпина официальный Telegram-канал РПЛ.

После матча «Ростов» опустился на восьмую строчку в таблице, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче РПЛ дончане встретятся на выезде со «Спартаком» 5 октября.