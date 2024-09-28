28 сентября, 23:12
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин категорично прокомментировал поражение своей команды в матче с «Акроном» (0:2) в 10-м туре чемпионата страны.
Голы в прошедшей встрече забили Жилсон Беншимол и Артем Дзюба.
«Сегодня была, наверное, худшая игра «Ростова» за последние два года... В перерыве надо было поменять всех 11 игроков. И тренера тоже», — цитирует Карпина официальный Telegram-канал РПЛ.
После матча «Ростов» опустился на восьмую строчку в таблице, имея в активе 12 баллов.
В ближайшем матче РПЛ дончане встретятся на выезде со «Спартаком» 5 октября.