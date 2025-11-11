11 ноября, 00:15
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера к сербскому специалисту о том, что тот кричал судье в конце игры.
«Вопрос журналиста может вывести меня из себя, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы — говорит. Такое бывает», — сказал Карпин «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает 6-е место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.
Эстебан
Ничего удивительного в том, что ВГК поддержал серба нет, одного с ним поля ягода. Такая же плохо воспитанная персона. Что касается игровых моментов то, по моему мнению, Карпин в гораздо большей степени заслужил увольнения чем даже Станкович.
