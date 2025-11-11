Видео
11 ноября, 00:15

Карпин — о поведении Станковича в Грозном: «Бывает. Меня тоже может вывести из себя вопрос журналиста»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера к сербскому специалисту о том, что тот кричал судье в конце игры.

«Вопрос журналиста может вывести меня из себя, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы — говорит. Такое бывает», — сказал Карпин «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает 6-е место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

Валерий Карпин.«У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина
1

  • Эстебан

    Ничего удивительного в том, что ВГК поддержал серба нет, одного с ним поля ягода. Такая же плохо воспитанная персона. Что касается игровых моментов то, по моему мнению, Карпин в гораздо большей степени заслужил увольнения чем даже Станкович.

    11.11.2025

