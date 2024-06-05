Карпин рассказал, что его больше всего бесит в российском судействе: «Это что такое?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что ему больше всего не нравится в работе отечественных арбитров.

«Рассказать, что меня больше всего волнует? Не то что волнует, бесит, даже так бы сказал. Вот эта вот ЭСК. Вот это бесит, что любое решение, 99% решений, даже неправильных, которые для всех неправильные, они все равно поддерживают. Для чего они нужны?

Они поддерживают судей. Для чего тогда нужна эта Экспертно-судейская комиссия? Чтобы их поддерживать все время? Их защищать, это что такое?» — заявил Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Ростов» под руководством Карпина занял седьмое место в прошедшем сезоне РПЛ.