Карпин: «Ростов» по уровню состава не входит даже в первую десятку РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в интервью Sport24 отметил, что состав ростовской команде не входить в первую десятку РПЛ.

— Вы говорили, что задача «Ростова» — не вылететь из РПЛ. Однако Писарев вчера заявил, что ваша команда может попасть в тройку. Это вы недооцениваете «Ростов» или его переоценивает Писарев?

— Думаю, он переоценивает.

— Топ-5 для «Ростова» — реальная задача?

— Пока нет.

— Если оценивать состав игроков «Ростова» по уровню навыков — на какое место вы бы поставили команду?

— Состав, чтобы не вылететь.

— Входит ли состав «Ростова» хотя бы в десятку?

— Нет.