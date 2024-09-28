Карпин о вызове Дзюбы в сборную России: «В каждой игре есть лучшие. Мне теперь им всем шанс давать?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

36-летний нападающий тольяттинцев забил гол в матче с «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

«Дать Дзюбе шанс в сборной? Зачем? В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Дзюба после игры «Ростов» — «Акрон» заявил о Карпине: «Однажды он меня обидел. Значит, справедливость есть».